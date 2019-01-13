Илья Самсонов оформил первый шат-аут за карьеру в АХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги «Хёрши Бирз» победил «Лихай Вэлли Фэнтомс». Матч завершился со счётом 3:0 в пользу фарм-клуба «Вашингтон Кэпиталз».

Вратарь «Хёрши» Илья Самсонов стал первой звездой матча. Российский голкипер отразил 18 бросков и оформил первый шат-аут в лиге. Победа стала для него шестой в 18 матчах. В среднем за игру воспитанник «Магнитки» пропускает 3,6 шайб и отражает 86,6% бросков.

Фото также можно посмотреть в «твиттере» «Хёрши».

Самсонов является воспитанником «Магнитки» и выступал за основную команду с сезона-2014/15, перейдя в систему «Вашингтона» весной. В прошлом сезоне одержал 12 побед в 26 матчах регулярного чемпионата с 92,6% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,31. В плей-офф провёл 5 матчей, одержал одну победу и отразил 91,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,3.