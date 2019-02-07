Автором первого гола сборной России на Шведских играх стал Илья Михеев

Сборная России забросила первую шайбу на Шведских хоккейных играх, сравняв счёт во встрече со сборной Финляндии. Автором гола стал нападающий Илья Михеев, на 5-й минуте воспользовавшийся передачей Дениса Зернова. В матче продолжается первый период, счёт равный — 1:1.



Сборная России выбрала на игру следующий состав:



Коновалов (Бобков);

Арзамасцев – Василевский, Кагарлицкий — Шипачёв (К) — Никонцев (А);

Рафиков – Елесин, Шумаков — Зернов — Михеев;

Береглазов — Зуб (А), Кузьменко — Светлаков — Окулов;

Миронов — Кулик, Денисенко — Кадейкин — Бурдасов, Алексеев.



Напомним, сегодня, 7 февраля, будет сыгран ещё один матч Еврохоккейтура — сборная Чехии встретится с командой Швеции, начало игры — в 21:00 мск.





Россия играет вничью с Финляндией на Евротуре. LIVE! Фото, видео, комментарии и другие подробности с матча российской команды на Шведских играх.