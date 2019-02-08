Евротур: продвинутая статистика игроков сборной России в матче с Финляндией

Компания InStat подготовила продвинутую статистику по стартовому матчу сборной России на Шведских играх с командой Финляндии. Матч завершился победой команды Ильи Воробьёва со счётом 3:2 Б. Показатели российских нападающих:
Голевые моменты
Михеев – 4
Кузьменко – 4
Кагарлицкий, Кадейкин, Бурдасов, Никонцев — 2
Броски всего (в створ)
Бурдасов – 9 (3)
Кагарлицкий – 7 (2)
Михеев – 6 (5)
Процент точных передач
Кузьменко – 92,0
Шипачёв – 88,9
Бурдасов – 88,5
Время в большинстве (игровое время всего)
Бурдасов – 5.06 (14.43)
Кагарлицкий – 3.52 (21.48)
Шипачёв – 3.52 (19.20)
Время в меньшинстве (игровое время всего)
Кадейкин – 4.20 (15.27)
Никонцев – 3.58 (18.17)
Михеев – 3.28 (18.57)
Овладевание и потери шайбы (лучшие)
Кадейкин – «+7» (9-2)
Шипачёв – «+4» (11-7)
Бурдасов – «+3» (5-2)
Овладевание и потери шайбы (худшие)
Никонцев – «-7» (0-7)
Окулов – «-4» (1-5)
Шумаков – «-3» (5-8)
Перехваты
Шипачёв – 9
Светлаков – 7
Кадейкин – 6
Процент удачных обводок
Кадейкин – 100,0 (2 из 2)
Кагарлицкий – 75,0 (3 из 4)
Денисенко – 50,0 (1 из 2)
Процент выигранных вбрасываний
Светлаков – 62,5 (10 из 16)
Зернов – 57,1 (4 из 7)
Кадейкин – 35,7 (5 из 14)
Шипачёв – 15,1 (2 из 13)