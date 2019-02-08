Евротур: продвинутая статистика игроков сборной России в матче с Финляндией

Компания InStat подготовила продвинутую статистику по стартовому матчу сборной России на Шведских играх с командой Финляндии. Матч завершился победой команды Ильи Воробьёва со счётом 3:2 Б. Показатели российских нападающих:

Голевые моменты

Михеев – 4

Кузьменко – 4

Кагарлицкий, Кадейкин, Бурдасов, Никонцев — 2



Броски всего (в створ)

Бурдасов – 9 (3)

Кагарлицкий – 7 (2)

Михеев – 6 (5)



Процент точных передач

Кузьменко – 92,0

Шипачёв – 88,9

Бурдасов – 88,5



Время в большинстве (игровое время всего)

Бурдасов – 5.06 (14.43)

Кагарлицкий – 3.52 (21.48)

Шипачёв – 3.52 (19.20)



Время в меньшинстве (игровое время всего)

Кадейкин – 4.20 (15.27)

Никонцев – 3.58 (18.17)

Михеев – 3.28 (18.57)



Овладевание и потери шайбы (лучшие)

Кадейкин – «+7» (9-2)

Шипачёв – «+4» (11-7)

Бурдасов – «+3» (5-2)



Овладевание и потери шайбы (худшие)

Никонцев – «-7» (0-7)

Окулов – «-4» (1-5)

Шумаков – «-3» (5-8)



Перехваты

Шипачёв – 9

Светлаков – 7

Кадейкин – 6



Процент удачных обводок

Кадейкин – 100,0 (2 из 2)

Кагарлицкий – 75,0 (3 из 4)

Денисенко – 50,0 (1 из 2)



Процент выигранных вбрасываний

Светлаков – 62,5 (10 из 16)

Зернов – 57,1 (4 из 7)

Кадейкин – 35,7 (5 из 14)

Шипачёв – 15,1 (2 из 13)