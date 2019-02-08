Хоккеисты «Торонто» отправились на тренировку на метро в полном снаряжении

Игроки «Торонто Мэйпл Лифс» необычным способом добирались до мэрии города, где у команды была запланирована тренировка на открытом воздухе, сообщает пресс-служба канадского клуба.



Главный тренер «кленовых листьев» Майк Бэбкок и хоккеисты отправились на тренировку на метро, при этом игроки облачились в амуницию ещё на домашней арене, поэтому предстали в «подземке» в полном снаряжении.

Посмотреть видео можно на странице «Торонто» в «Твиттере».

«Торонто» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. Канадский клуб набрал 69 очков в 53 матчах регулярного чемпионата. Ближайший матч с участием подопечных Бэбкока состоится в ночь с 9 на 10 февраля мск, в роли соперника выступит «Монреаль Канадиенс».