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Стал известен состав олимпийской сборной России на матч с белорусами

Стал известен состав олимпийской сборной России на матч с белорусами
Хоккей / Прочие

Олимпийская сборная России определилась с составом на матч Кубка Кауфланд с командой Беларуси, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России в «Твиттере».

Состав олимпийской сборной России:

Бочаров, (Демченко);
Романов — Кудако, Фёдоров — Семёнов — Хохлачёв;
Шарипзянов — Брынцев, Ткачёв – Швец-Роговой – Чибисов;
Рыков – Пайгин, Юртайкин – Шаров – Кравцов;
Сёмин – Морозов, Брюквин – Мальцев – Михайлов.

Формат Кубка Кауфланд предполагает два матча с участием олимпийской сборной России. Сегодня, 8 февраля, российская команда проведёт матч со сборной Беларуси, начало — в 20:00 мск. Завтра, 9 февраля, россияне сыграют со словаками. В первом матче на турнире сборная Словакии обыграла Беларусь со счётом 2:1.

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