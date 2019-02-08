Стали известны звенья олимпийской сборной России перед игрой с Беларусью

Олимпийская сборная России провела две полноценные тренировки перед первым матчем на турнире «Кубок Кауфланд», который проходит в Словакии, информирует пресс-служба Федерации хоккея России.



Команда занималась в следующих сочетаниях:



Бочаров, Демченко, Мифтахов;

Дыбленко – Романов, Михеев – Семёнов – Хохлачёв;

Шарипзянов – Брынцев, Ткачёв – Швец-Роговой – Чибисов;

Рыков – Пайгин, Юртайкин – Шаров – Кравцов;

Сёмин – Кудако, Брюквин – Мальцев – Михайлов.



Формат Кубка Кауфланд предполагает два матча с участием олимпийской сборной России. Сегодня, 8 февраля, российская команда проведёт матч со сборной Беларуси, начало — в 20:00 мск. Завтра, 9 февраля, россияне сыграют со словаками. В первом матче на турнире сборная Словакии обыграла Беларусь со счётом 2:1.