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Стали известны звенья олимпийской сборной России перед игрой с Беларусью

Стали известны звенья олимпийской сборной России перед игрой с Беларусью
Хоккей / КХЛ

Олимпийская сборная России провела две полноценные тренировки перед первым матчем на турнире «Кубок Кауфланд», который проходит в Словакии, информирует пресс-служба Федерации хоккея России.

Команда занималась в следующих сочетаниях:

Бочаров, Демченко, Мифтахов;
Дыбленко – Романов, Михеев – Семёнов – Хохлачёв;
Шарипзянов – Брынцев, Ткачёв – Швец-Роговой – Чибисов;
Рыков – Пайгин, Юртайкин – Шаров – Кравцов;
Сёмин – Кудако, Брюквин – Мальцев – Михайлов.

Формат Кубка Кауфланд предполагает два матча с участием олимпийской сборной России. Сегодня, 8 февраля, российская команда проведёт матч со сборной Беларуси, начало — в 20:00 мск. Завтра, 9 февраля, россияне сыграют со словаками. В первом матче на турнире сборная Словакии обыграла Беларусь со счётом 2:1.

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