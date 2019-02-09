Кинэн — о раке: сейчас со мной всё хорошо, могу даже скакать на лошади

Бывший тренер магнитогорского «Металлурга» Майк Кинэн сказал, что справился с онкологическим заболеванием предстательной железы.



«Сейчас всё хорошо. Я не мог ничего делать в течение полугода, а теперь доктор сказал: «Ты готов, делай то, что хочется». Окей, можно сесть на лошадь и поскакать вперед. Я не против поговорить об этом. Я сказал: «Что? Что я могу делать?». И мне ответили — всё что угодно. Это прекрасные новости», – приводит слова тренера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Последним местом работы Кинэна был китайский клуб КХЛ «Куньлунь Ред Стар». Тренер присоединился к клубу в марте 2017 года и проработал там до декабря 2017 года. В его активе также работа в командах Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз», «Чикаго Блэкхоукс», «Сент-Луис Блюз», «Ванкувер Кэнакс», «Бостон Брюинз», «Флорида Пантерз», «Калгари Флэймз» и «Нью-Йорк Рейнджерс», с которым он в 1994 году выиграл Кубок Стэнли.