У Майка Кинэна обнаружен рак предстательной железы

Известный тренер Майк Кинэн сейчас борется с онкологическим заболеванием, сообщает TSN. У 68-летнего специалиста обнаружен рак предстательной железы. Сообщается, что заболевание у Кинэна обнаружено на сравнительно ранней стадии, у тренера есть хорошие шансы на выздоровление.



Последним местом работы Кинэна был китайский клуб КХЛ «Куньлунь Ред Стар». Тренер присоединился к клубу в марте 2017 года, доработав до декабря 2017 года. В его активе также работа в командах Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз», «Чикаго Блэкхоукс», «Сент-Луис Блюз», «Ванкувер Кэнакс», «Бостон Брюинз», «Флорида Пантерз», «Калгари Флэймз» и «Нью-Йорк Рейнджерс», с которым он в 1994 году выиграл Кубок Стэнли.