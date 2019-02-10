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«Флорида» в гостях одолела «Вашингтон» в овертайме, несмотря на гол Кузнецова

«Флорида» в гостях одолела «Вашингтон» в овертайме, несмотря на гол Кузнецова
Хоккей / НХЛ

«Флорида Пантерз» победил «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и закончилась со счётом 5:4 ОТ (2:0, 1:2, 1:2, 1:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Победную шайбу в овертайме забросил форвард Майк Хоффман. По два балла в составе «Флориды» набрали Кейт Яндл (1+1) и Аарон Экблад (0+2). Самым результативным в составе «Кэпиталз» стал Бретт Коннолли, на счету которого 3 (2+1) очка. Заброшенной шайбой отметился форвард «столичных» Евгений Кузнецов.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на льду 19 минут 1 секунду, нанёс два броска в створ ворот, совершил 3 силовых приёма и отметился передачей. В активе Дмитрия Орлова передача и два заблокированных броска.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 февраля 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
4 : 5
0:2, 2:1, 2:1, 0:1
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 – Ватрано (Трочек, Экблад) – 12:55 (5x5), 0:2 – Яндл (Мальгин, Шихан) – 13:30 (5x5), 1:2 – Коннолли (Бураковски) – 25:02 (5x5), 1:3 – Севьюр (Экблад) – 29:17 (5x5), 2:3 – Эллер (Дауд, Коннолли) – 39:19 (5x5), 2:4 – Брассар – 40:07 (5x5), 3:4 – Коннолли (Бураковски, Эллер) – 46:12 (5x5), 4:4 – Кузнецов (Орлов, Овечкин) – 56:54 (5x5), 4:5 – Хоффман (Яндл, Барков) – 61:31 (4x3)
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