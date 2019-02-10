«Флорида» в гостях одолела «Вашингтон» в овертайме, несмотря на гол Кузнецова

«Флорида Пантерз» победил «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и закончилась со счётом 5:4 ОТ (2:0, 1:2, 1:2, 1:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Победную шайбу в овертайме забросил форвард Майк Хоффман. По два балла в составе «Флориды» набрали Кейт Яндл (1+1) и Аарон Экблад (0+2). Самым результативным в составе «Кэпиталз» стал Бретт Коннолли, на счету которого 3 (2+1) очка. Заброшенной шайбой отметился форвард «столичных» Евгений Кузнецов.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на льду 19 минут 1 секунду, нанёс два броска в створ ворот, совершил 3 силовых приёма и отметился передачей. В активе Дмитрия Орлова передача и два заблокированных броска.