Итоги дня НХЛ для россиян: Радулов прервал чёрную полосу, серия Тарасенко

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В 14 матчах принял участие 21 представитель России.
Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин набрал 3 (1+2) очка в матче с «Вегасом» (4:3). Заброшенная шайба стала для российского нападающего 21-й в нынешнем сезоне НХЛ. В последних семи матчах у Панарина стало 11 (3+8) очков. Форвард «Далласа» Александр Радулов забросил шайбу в матче с «Аризоной» (2:3). Она стала для российского нападающего 15-й в сезоне и позволила прервать 11-матчевую безголевую серию. Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко забил 19-й гол в сезоне в матче с «Нэшвиллом» (5:1). Россиянин набирает очки в седьмой игре подряд.
|Голкипер
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Василевский
|«Тампа»
|28 из 32
|87,5
|5:4
|Бобровский
|«Коламбус»
|20 из 23
|87,0
|4:3
|Варламов
|«Колорадо»
|37 из 41
|90,2
|3:4 ОТ
|Худобин
|«Даллас»
|36 из 39
|92,3
|2:3
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Ковальчук (н)
|«Лос-Анджелес»
|0+0
|-1
|2
|1
|0
|0
|50%
|17.42
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+1
|+1
|0
|3
|1
|0
|43%
|09.43
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|1+0
|+1
|0
|4
|1
|1
|-
|17.08
|Гурьянов (н)
|«Даллас»
|0+0
|0
|0
|3
|2
|1
|-
|11.01
|Радулов (н)
|«Даллас»
|1+0
|+1
|0
|4
|1
|2
|100%
|20.23
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|0+0
|-4
|0
|1
|1
|1
|0%
|19.49
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0+0
|0
|0
|2
|0
|0
|-
|19.09
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0+1
|0
|0
|2
|3
|0
|-
|19.01
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|1+0
|+1
|0
|3
|0
|0
|29%
|16.56
|Голдобин (н)
|«Ванкувер»
|0+0
|+1
|0
|2
|0
|0
|-
|11.51
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|1+2
|+1
|0
|2
|0
|0
|-
|17.28
|Зыков (н)
|«Вегас»
|0+0
|0
|0
|0
|2
|0
|0%
|07.52
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+1
|0
|0
|1
|1
|2
|-
|21.25
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+0
|+1
|0
|3
|0
|0
|-
|17.42
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|1+0
|0
|2
|1
|1
|5
|-
|20.02
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+0
|+2
|0
|3
|1
|1
|-
|24.19
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|+1
|0
|1
|5
|1
|-
|12.50