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Итоги дня НХЛ для россиян: Радулов прервал чёрную полосу, серия Тарасенко

Итоги дня НХЛ для россиян: Радулов прервал чёрную полосу, серия Тарасенко
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В 14 матчах принял участие 21 представитель России.

Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин набрал 3 (1+2) очка в матче с «Вегасом» (4:3). Заброшенная шайба стала для российского нападающего 21-й в нынешнем сезоне НХЛ. В последних семи матчах у Панарина стало 11 (3+8) очков. Форвард «Далласа» Александр Радулов забросил шайбу в матче с «Аризоной» (2:3). Она стала для российского нападающего 15-й в сезоне и позволила прервать 11-матчевую безголевую серию. Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко забил 19-й гол в сезоне в матче с «Нэшвиллом» (5:1). Россиянин набирает очки в седьмой игре подряд.

ГолкиперКлубСейвы%ОБСчёт
Василевский«Тампа»28 из 3287,55:4
Бобровский«Коламбус»20 из 2387,04:3
Варламов«Колорадо»37 из 4190,23:4 ОТ
Худобин«Даллас»36 из 3992,32:3
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Ковальчук (н)«Лос-Анджелес»0+0-1210050%17.42
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+1+1031043%09.43
Тарасенко (н)«Сент-Луис»1+0+10411-17.08
Гурьянов (н)«Даллас»0+000321-11.01
Радулов (н)«Даллас»1+0+10412100%20.23
Кучеров (н)«Тампа»0+0-401110%19.49
Дадонов (н)«Флорида»0+000200-19.09
Овечкин (н)«Вашингтон»0+100230-19.01
Кузнецов (н)«Вашингтон»1+0+1030029%16.56
Голдобин (н)«Ванкувер»0+0+10200-11.51
Панарин (н)«Коламбус»1+2+10200-17.28
Зыков (н)«Вегас»0+0000200%07.52
Орлов (з)«Вашингтон»0+100112-21.25
Сергачёв (з)«Тампа»0+0+10300-17.42
Зайцев (з)«Торонто»1+002115-20.02
Проворов (з)«Филадельфия»0+0+20311-24.19
Задоров (з)«Колорадо»0+0+10151-12.50
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