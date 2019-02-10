Итоги дня НХЛ для россиян: Радулов прервал чёрную полосу, серия Тарасенко

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В 14 матчах принял участие 21 представитель России.

Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин набрал 3 (1+2) очка в матче с «Вегасом» (4:3). Заброшенная шайба стала для российского нападающего 21-й в нынешнем сезоне НХЛ. В последних семи матчах у Панарина стало 11 (3+8) очков. Форвард «Далласа» Александр Радулов забросил шайбу в матче с «Аризоной» (2:3). Она стала для российского нападающего 15-й в сезоне и позволила прервать 11-матчевую безголевую серию. Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко забил 19-й гол в сезоне в матче с «Нэшвиллом» (5:1). Россиянин набирает очки в седьмой игре подряд.

Голкипер Клуб Сейвы %ОБ Счёт Василевский «Тампа» 28 из 32 87,5 5:4 Бобровский «Коламбус» 20 из 23 87,0 4:3 Варламов «Колорадо» 37 из 41 90,2 3:4 ОТ Худобин «Даллас» 36 из 39 92,3 2:3