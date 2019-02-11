АХЛ: Яковлев оформил ассистентский хет-трик, у Абрамова – дубль

В очередном матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги «Бингхэмтон Девилз» одержал выездную победу над «Кливленд Монстерс» — 4:3. Второй звездой встречи стал защитник системы «Нью-Джерси Дэвилз» Егор Яковлев, оформивший ассистентский хет-трик.

В нынешнем сезоне на счету 27-летнего хоккеиста 14 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. Он забросил две шайбы и отдал три голевые передачи при показателе полезности «–5» и четырёх минутах штрафного времени. В АХЛ Яковлев принял участие в 13 матчах, отметившись 13 результативными передачами.

Третьей звездой встречи стал нападающий хозяев Виталий Абрамов, оформивший дубль. Гол и две результативные передачи на счету Никиты Коростелёва. Он забил первую шайбу в сезоне и второй раз за чемпионат набрал очки.