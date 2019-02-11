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Тарасенко — первая звезда дня в НХЛ, Георгиев — вторая, Кучеров — третья

Фото: Tom Pennington/Getty Images
Тарасенко — первая звезда дня в НХЛ, Георгиев — вторая, Кучеров — третья
Хоккей / НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала имена лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Первой звездой дня признан нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко. В матче с «Нэшвилл Предаторз» (5:4 ОТ) россиянин забросил три шайбы и отметился победным голом в овертайме.

Второй звездой стал голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев. В игре с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:1) вратарь отразил 55 бросков, ему не хватило всего четырёх сейвов, чтобы стать рекордсменом клуба.

Третьей звездой стал нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, забросивший две шайбы и отдавший голевую передачу в матче с «Флоридой Пантерз» (5:2). Россиянин прервал безголевую серию из 10 матчей.

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