Тарасенко — первая звезда дня в НХЛ, Георгиев — вторая, Кучеров — третья

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала имена лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.



Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19



Первой звездой дня признан нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко. В матче с «Нэшвилл Предаторз» (5:4 ОТ) россиянин забросил три шайбы и отметился победным голом в овертайме.

Второй звездой стал голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев. В игре с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:1) вратарь отразил 55 бросков, ему не хватило всего четырёх сейвов, чтобы стать рекордсменом клуба.



Третьей звездой стал нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, забросивший две шайбы и отдавший голевую передачу в матче с «Флоридой Пантерз» (5:2). Россиянин прервал безголевую серию из 10 матчей.