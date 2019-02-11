Петер Форсберг будет заниматься агентским бизнесом

Знаменитый в прошлом игрок «Колорадо Эвеланш», двукратный обладатель Кубка Стэнли и двукратный олимпийский чемпион Петер Форсберг теперь займётся агентским бизнесом, информирует 4 Sports Hockey. Легендарный хоккеист присоединился к агентской компании своего экс-партнёра по команде, известного форварда Клода Лемье.



Форсберг является членом Тройного золотого клуба. Обладатель «Арт Росс Трофи» (лучшему бомбардиру регулярного чемпионата) и «Харт Трофи» (самому ценному хоккеисту сезона).



«Новое дело — большой вызов для меня. Я присоединяюсь к зарекомендовавшей себя компании, сеть которой действует по всему миру. Она представляет и будет представлять интересы лучших игроков мира», — рассказал Форсберг.