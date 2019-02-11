В. Белов: матч с «Сочи» по напряжению был игрой плей-офф

Главный тренер подмосковного «Витязя» Валерий Белов подвёл итоги проигрыша в матче с ХК «Сочи» (2:3 ОТ).



«Хочу поздравить «Сочи» с победой. Что касается матча, по напряжению он был игрой плей-офф. Это связано с ситуацией в турнирной таблице, поэтому игра была напряженная. Наша команда два периода неплохо играла. К сожалению, не смогли додержать игру, так же играть в атаке, как два периода. Много проблем нам создали, во всяком случае, мы много времени проводили в своей зоне, в итоге пропустили при „6 на 5“. В овертайме индивидуальные действия нападающего определили результат, он просто-напросто обыграл вчистую „1 в 1“ и забил. Думаю, игра всем понравилась. Хочу поблагодарить обе команды, хороший хоккей был сегодня», — цитирует тренера официальный сайт клуба.