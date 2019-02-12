39-летний Джо Торнтон вышел на 15-е место в истории НХЛ по количеству матчей

«Сан-Хосе Шаркс» разгромил «Ванкувер Кэнакс» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра завершилась со счётом 7:2 в пользу подопечных Питера Дебура.

Для легендарного нападающего «Шаркс» Джо Торнтона эта игра стала 1541-й в карьере в НХЛ. Торнтон обогнал Шейна Доуна и Джонни Буцика, у которых по 1540 матчей, и вышел на 15-е место в истории НХЛ по этому показателю. В топ-8 находятся располагаются Горди Хоу (1767), Марк Мессье (1756), Яромир Ягр (1733), Рон Фрэнсис (1731), Марк Рекки (1652), Крис Челиос (1651), Дейв Андрейчак (1639) и Скотт Стивенс (1635).

В этом матче Торнтон отметился результативной передачей, которая стала для 39-летнего канадца 1050-й в карьере. Благодаря этому он вышел на чистое девятое место в истории НХЛ по этому показателю, превзойдя результат Хоу (1049).