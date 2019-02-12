Торнтон вышел на чистое девятое место в истории НХЛ по голевым передачам

В очередном матче «Сан-Хосе Шаркс» в гостях громит «Ванкувер Кэнакс». Подопечные Питера Дебура ведут со счётом 6:1, завершён второй период.

Легендарный форвард «Шаркс» Джо Торнтон отметился результативной передачей, которая стала для 39-летнего канадца 1050-й в карьере. Благодаря этому он вышел на чистое девятое место в истории НХЛ по этому показателю, превзойдя результат Горди Хоу (1049).

Видео гола также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Сан-Хосе».

Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки (1963), второе место занимает Рон Фрэнсис (1249), топ-3 замыкает Марк Мессье (1193). В топ-10 также входят Рэй Бурк (1169), Яромир Ягр (1155), Пол Коффи (1135), Адам Оутс (1079) и Стив Айзерман (1063).