Гераськин – о капитанстве: увидел нашивку на майке, была мысль — перепутали

Нападающий «Северстали» Игорь Гераськин прокомментировал выход на матч регулярного чемпионата КХЛ со СКА (1:4) в качестве капитана команды.

«Старался не думать о том, что я капитан, отвлекало бы. Перед игрой волновался, после пары смен вкатился, волнение отошло на второй план, начал показывать свою игру. Подколы в раздевалке, конечно, были, но как только мы вышли на предматчевую раскатку, они закончились, все уже стали относиться серьёзно. Понимали, какой матч нам предстоит и какой соперник против нас будет играть.

Трубачёв, наверное, узнал о моём капитанстве, только когда по телевизору увидел. Он остался в отеле, да и я сам узнал, что буду капитаном, только когда приехал на матч. Увидел нашивку на майке в раздевалке, и всё. Наверное, тренерский штаб меня выбрал, не знаю. Никто ничего не говорил. Была мысль, что что-то перепутали, но оказалось, что нет. Не знаю, буду ли капитаном в следующем матче, это не ко мне вопрос.

У нас поменялась большая часть коллектива, пришли новые игроки и мы строили команду заново. Нас сплотили командные мероприятия, мы стали как семья, от этого пошёл результат. Плюс новая тактика, потому что каждый тренер видит хоккей по-своему. Его видение хоккея приносит нам успех. Разин требует больше играть в давление, угрожать воротам, такая игра у нас получается.

Что касается командных мероприятий, то было купание в проруби, в раздевалке много собраний. Стали проводить много времени друг с другом, как-то так сложилось, что получилась команда-семья.

Поменялось руководство, директор плотно с нами работает, ездит с нами на каждый выезд. Общается с нами, без проблем всем помогает по бытовым вопросам. В общем, делается всё, чтобы мы думали только о хоккее.

Думаю, и в команде, и в клубе все уверены, что «Северсталь» останется в КХЛ. Мы настроены выиграть все четыре оставшихся матча, чтобы показать, что мы хорошая боевая команда, которая может играть в этой лиге. За положением «Амура» и «Адмирала» не думаем, будем просто выходить и играть на победу. «Северсталь» должна остаться в КХЛ, я и в прошлом году это говорил, ничего не поменялось», — сказал Гераськин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.