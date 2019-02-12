Гулявцев: в плане организации игра с «Салаватом» была на троечку

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев поделился мнением о домашнем матче с «Салаватом Юлаевым» (3:2).



«Непростой матч получился для нашей команды. После двух периодов «Амур» выигрывал со счётом 2:0, но я бы сказал, что в плане организации игра была на троечку где-то. Тем не менее взяли два очка. Лучше выиграть при невыразительной игре, чем проиграть при качественном хоккее. Ребят просто попросили, что нужно играть для болельщиков. Народ приходит на игру, а команда должна показывать бойцовский характер. Можно проиграть матч, но если ты сделал это в бою, то в тебя никто не кинет камень.



Что касается перевода Дедунова в звено к Ушениным, то мы сейчас ищем новые сочетания. Нередко переходим на игру в три звена с пятой минуты третьего периода. Выпадают игроки, поэтому нам приходится искать новые варианты», — сказал Гулявцев на пресс-конференции после матча.

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