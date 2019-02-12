Цулыгин: желание у игроков «Салавата» было, не хватило мастерства

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвёл итоги выездного матча с «Амуром» (2:3).



«Хорошая игра была. Боевая и интересная. Были моменты сравнять счёт. К сожалению, не смогли ими воспользоваться. В первых двух периодах уступали в реализации моментов. Не могу сказать, что не было желания, оно присутствовало. Где-то не хватило мастерства, где-то помешала спешка.



Соперник здорово использовал моменты, которые у него были. В третьем периоде ребята чуть-чуть раскрепостились, полезли на пятак, забили рабочие голы, затолкали. К сожалению, пропустили третий гол и не смогли сравнять в концовке, хотя было несколько хороших моментов. Вратарь соперника сыграл здорово», — сказал Цулыгин на пресс-конференции после игры.

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