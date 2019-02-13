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Какая из команд КХЛ не попадёт в плей-офф на Западе?

Какая из команд КХЛ не попадёт в плей-офф на Западе?
Хоккей / КХЛ

Регулярный чемпионат КХЛ входит в решающую стадию. В Западной конференции определены уже шесть участников Кубка Гагарина: ЦСКА, СКА, «Локомотив», «Йокерит», московское «Динамо» и «Спартак».

На последние две путёвки в плей-офф претендуют три команды: «Витязь», ХК «Сочи» и рижское «Динамо».

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Какая из команд КХЛ не попадёт в плей-офф на Западе?».

Принять участие в опросе также можно в PlayBuzz.

В 11-м чемпионате КХЛ принимают участие 25 клубов из России, Беларуси, Казахстана, Китая, Латвии, Словакии и Финляндии. Турнир стартовал 1 сентября 2018 года и завершится не позднее 25 апреля 2019 года финальной серией плей-офф, по итогам которой определятся все лауреаты чемпионата.

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