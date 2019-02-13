Главный тренер «Далласа»: стараюсь не говорить с Ничушкиным о статистике

Главный тренер «Даллас Старз» Джим Монтгомери поделился мнением об игре российского нападающего Валерия Ничушкина. Для форварда «Старз» матч с «Флоридой Пантерз» (3:0) стал 40-м подряд в нынешнем чемпионате без забитых голов, а с учётом сезона перед возвращением в КХЛ россиянин не забивает на протяжении 56 матчей.

«У него было много отличных возможностей, чтобы забить как минимум пять голов в сезоне. Но шайба просто не залетела в сетку. Конечно, это тяжело. Мы стараемся не говорить с ним о результатах и статистике. Говорим о процессе.

Ничушкин должен выглядеть так же, как и все другие, не надо ничего придумывать. Надо проникать в середину площадки, идти на пятачок. Должен быть треугольник в зоне атаки, он должен понимать двух других нападающих. Голы забиваются с пятачка и из района «краски» перед воротами. Вот где он должен быть, чтобы добиться успеха», — сказал Монтгомери.