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«Трактор» — «Северсталь»: арбитры отменили 2 гола Петунина с разницей в 2 минуты

«Трактор» — «Северсталь»: арбитры отменили 2 гола Петунина с разницей в 2 минуты
Хоккей / КХЛ

«Трактор» встречается с «Северсталью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который проходит в Челябинске.

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В концовке второго периода арбитры дважды не засчитали шайбы, влетевшие в ворота челябинского клуба после бросков форварда череповецкой команды Александра Петунина. В первом случае судьи просматривали эпизод 13 минут, после чего отменили гол из-за офсайда, во втором – шайбу не засчитали из-за игры высокоподнятой клюшкой. После двух игровых отрезков счёт в матче равный – 1:1.

Видео первого незасчитанного гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Видео второго незасчитанного гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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