И. Воробьёв: 61 передача Гусева — событие, поздравили его после игры

Главный тренер СКА Илья Воробьёв проанализировал игру команды в домашнем матче с «Йокеритом» (5:2). Нападающий «армейцев» Никита Гусев установил рекорд КХЛ, записав на свой счёт 61-ю голевую передачу в нынешнем сезоне.



«Готовились к плотной игре «Йокерита». Хорошая, рабочая командная победа. Выполнили задание, молодцы ребята. Конечно, 61 передача Гусева — событие. Никита — молодец, поздравили его в раздевалке сразу после игры», — цитирует Воробьёва официальный сайт СКА.



В первом периоде команды забросили три шайбы. Хозяева открыли счёт стараниями Наиля Якупова, реализовавшего большинство. Спустя 20 секунд преимущество СКА увеличил Максим Карпов, финская команда отыграла один гол в концовке периода стараниями Антти Пильстрёма. В третьем периоде ворота гостей поразили Якупов, Гусев и Патрик Херсли, на что финны ответили шайбой Стива Мозеса.

Гусев — о рекорде: давно его побил, мне игр 15 назад не записали одну передачу