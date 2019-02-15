Гусев — о рекорде: давно его побил, мне игр 15 назад не записали одну передачу

Нападающий СКА Никита Гусев после матча с «Йокеритом» (5:2) поделился мнением о рекорде КХЛ, который он установил. Форвард оформил 61-ю голевую передачу в сезоне, побив рекорд Александра Радулова.



«Ничего особенного не чувствую. Я уже набрал столько, просто мне одну передачу не записали — где-то игр пятнадцать назад. Я не переживал, уже знал, что давно побил этот рекорд, и потому играл спокойно.



Во втором периоде не произошло ничего особенного. «Йокерит» добавил, начал агрессивнее играть. Мы немного спустились к своим воротам, но в третьем периоде сыграли лучше и смогли победить. Хорошая игра. Они играли агрессивно, давали нам мало пространства на льду, так что это только в плюс нам. Конечно, у СКА есть резерв, чтобы прибавить в большинстве. Надо лучше использовать свои моменты.



Думаю, что не будет праздника по поводу рекорда. Сегодня была очередная победная игра, и я буду стремиться в следующих матчах сыграть как можно лучше», — приводит слова Гусева официальный сайт СКА.

Никита Гусев установил рекорд КХЛ, сделав 61-ю голевую передачу в сезоне