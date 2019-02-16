Китаров: хотелось бы провести матч на открытом воздухе в Минске

Нападающий минского «Динамо» Александр Китаров поделился эмоциями после матча с рижским «Динамо» (1:3) на открытом воздухе.



«Второй год подряд проводится такое хорошее мероприятие, для людей, для болельщиков. Хоккеистам это тоже в радость, но сегодня, к сожалению, не удалось победить. Да, было тяжеловато играть в три пятёрки, но мы и прошлые игры доигрывали в три звена. Ничего страшного, зато все получают игровую практику. Не получилось надёжно сыграть в обороне, абсолютно ненужный третий гол, который перечеркнул все наши старания.

Тяжёлая игра, мало было удалений, поэтому тонус игры в неравных составах теряется, было тяжело в этих компонентах. Качество льда? Всё хорошо.



В прошлом году всё было отлично, в этом тоже. Какой Winter Ice Break больше пришёлся по душе? В прошлом году результат был лучше, он больше принёс положительных эмоций. Конечно, хотелось бы сыграть в Минске на открытом воздухе, это, наверное, мечта каждого хоккеиста сыграть в таком матче, да ещё и дома», — сказал Китаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Литавором.

Хоккейный праздник в Риге. Как два «Динамо» сыграли на открытом воздухе Это было круто.