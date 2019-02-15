Хоккейный праздник в Риге. Как два «Динамо» сыграли на открытом воздухе

Зима в Риге больше похожа на весну. На улице плюсовая температура, порой идёт мелкий дождь. «Ох, даже не знаю, какая погода будет во время матча», — сетовал за сутки до мероприятия главный тренер хозяев Гиртс Анкипанс. Действительно, существовали опасения, что лёд в буквальном смысле слова начнёт плавиться и превратится в лужу. Но организаторы встречи избежали подобных форс-мажоров, площадка была подготовлена в полном соответствии с требованиями.

В свою очередь главный тренер «зубров» Андрей Сидоренко жаловался на большое количество травм. «В прошлой игре травму получил Пулккинен, поэтому тренировку он пропустил, отпросился», — сказал Сидоренко. Закрадывалось подозрение, что на игре с рижскими динамовцами финского форварда ждать не стоит. Однако финн всё же вышел на лёд. Значит, травма оказалась не столь серьёзной, да и играть минчанам банально некем, пришлось выходить.

Команды, к слову, находятся в совершенно разной турнирной ситуации. Минчанам терять уже нечего, в плей-офф они официально не попали. А вот для Риги нынче каждое очко на вес золота. В команде признаются, что тщательно следят за играми «Витязя» и ХК «Сочи». Именно два этих клуба являются главными конкурентами латвийского коллектива в борьбе за плей-офф в Западной конференции.



Стоит отметить, что рижское и минское «Динамо» второй год подряд играют на открытом воздухе на территории спортивного рижского городского комплекса. Так что есть, с чем сравнивать. Председатель правления рижан Юрис Савицкис заверил, что все прошлогодние недочёты будут исправлены, а болельщики останутся довольны.

Савицкис — об игре на открытом воздухе: за праздник надо немножко платить

Для публики подготовили массу развлечений и доставили людям максимальный комфорт. Тут тебе и бесплатное горячее питание, которое в России принято называть полевой кухней. И красочное шоу непосредственно перед игрой, и музыкальные выступления известных местных групп. Не оставили без внимания и самых маленьких зрителей. Для них подготовили специальные конкурсы и организовали игры. К примеру, настольный хоккей. На трибунах собрался аншлаг – матч посетили более 9 тыс. зрителей. Хоккей в Латвии любят. Им живут.

Сам матч открыл вице-президент КХЛ Георгий Кобылянский, а также мэр Риги Нил Ушаков. Конечно, не обошлось без символического вбрасывания. Команды появились на льду в приподнятом настроении. Для многих игроков подобный опыт игры на открытом воздухе был новым.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

После первого периода на табло светились цифры 1:0 в пользу хозяев. Автором единственной заброшенной шайбы стал форвард Гинтс Мейя. К журналистам же вышел уже упомянутый мэр латвийской столицы, поделившийся впечатлениями от увиденного.

«В Риге это мероприятие уже во второй раз. Собралось 10 тыс. человек, всё происходит на открытом воздухе. Мы рады, что организаторы снова выбрали Ригу. Мы всем здесь рады. Хоккей для Риги – это больше, чем спортивная игра. Это часть стиля, часть жизни. Здорово, что сегодняшний матч проходит в такой нестандартной обстановке. Для людей это праздник. Это хорошая реклама для нашего города, ведь матч показывают по всему хоккейному миру. КХЛ даёт нам большие спортивные возможности, мы играем с сильнейшими клубами континента, в которых собраны сильнейшие игроки», — заявил Ушаков.



Приехало в Ригу и много минских болельщиков, которые активно поддерживали свою команду. И это с учётом того, что турнирной мотивации у неё уже нет. Вообще атмосфера праздника царила повсюду: от трибун до киосков, где продавали атрибутику. Шарфы, шапки, шайбы и значки разлетались, словно горячие пирожки. Попасть на трибуны получилось не у всех желающих, поэтому рядом со стадионом повесили большие экраны, так что с здесь всё было грамотно просчитано.



Второй период получился результативнее первого. В нём зрители увидели сразу два гола – отличились Батня и Евенко. А вот третий гол Риги отменили, чему наверняка сильно расстроился его автор Мэтью Майоне, записавший музыкальный клип с одной из латвийских рок-групп. Этот клип, кстати, показывали в перерыве.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Тем временем из Москвы поступали неутешительные новости для рижан. ХК «Сочи» выиграл у «Динамо», набрав два очка. «Леопарды» сохранили за собой восьмое место. Зато проиграл «Витязь» — эта новость для рижских динамовцев оказалась приятнее.



В третьем периоде рижане закрепили свой успех голом Джериньша. Стало понятно, что своего в этом матче местные динамовцы уже не упустят. Публика на трибунах буквально взревела от восторга. Не расстроил зрителей даже незабитый Дарзиньшем буллит. Любимая команда побеждала и оставалась в гонке за плей-офф. Констатируем факт: праздник хоккея в Риге удался. Это было круто!