Нападающий «Питтсбурга» Фил Кессел набрал 800-е очко в НХЛ

«Калгари Флэймз» обыгрывает «Питтсбург Пингвинз» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. Подопечные Билла Питерса в ходе второго периода ведут со счётом 3:2.

Нападающий «Питтсбурга» Фил Кессел отметился результативной передачей на Сидни Кросби. Благодаря этому Фил стал 17-м американским хоккеистом в истории НХЛ, набравшим 800-е очко за карьеру в лиге. При этом из действующих игроков, рождённых в США, больше Кессела набрал баллов только форвард «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн (913).

Видел гола также можно посмотреть в «твиттере» NHL GIFs.

31-летний Кессел является двукратным обладателем Кубка Стэнли (2016, 2017) и серебряным призёром Олимпийских игр 2010 года в составе национальной команды.