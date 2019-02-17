Житник: «Нэшвилл» — оптимальный вариант для Панарина, они ставят на этот сезон

Олимпийский чемпион Алексей Житник поделился мнением о ситуации с нападающим «Коламбус Блю Джекетс» Артемием Панариным, который может быть обменян до дедлайна.

«Не исключаю, что смена агента — это шаг на пути к обмену. Проблема только в том, что „Коламбус“ балансирует на границе кубковой восьмёрки Востока, в таком положении не каждый клуб рискнёт в Юрьев день пожертвовать качеством. И это касается не только Панарина, но и Сергея Бобровского.

Мне очень нравится «Калгари», но там много молодых и звонких форвардов, где-то похожих на Панарина. Те же слова можно сказать о «Виннипеге», у них с атакой тоже нет проблем. Не совсем понятна ситуация в «Далласе», там много звёзд именно в нападении, но не все они реализуют свой потенциал, вызывают критику даже у владельца.



Думаю, наиболее рабочий для Панарина вариант — «Нэшвилл». Как и у «Айлендерс», в этом клубе великолепная оборона, но атака требует точечного усиления. Убеждён, «Нэшвилл» будет делать ставку именно на предстоящий плей-офф, команда созрела, но ей остро необходимы джокеры в атаке. И Панарин — очень качественный кандидат на эту роль", — цитирует Житника Russia-Hockey.