Губернатор Приморья: встречались с Чернышенко, вопрос по «Адмиралу» снят

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал, что хоккейный клуб «Адмирал» из Владивостока в следующем сезоне продолжит выступать в Континентальной хоккейной лиге. Функционер сообщил, что в данном вопросе его заверил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.



«Мы с президентом «Адмирала» Заирбеком Юсуповым были недавно у президента КХЛ, где, опять же не без помощи Вячеслава Александровича Фетисова, всё-таки отстояли вопрос, который касался нашей команды, что всегда волновало болельщиков и нас. Сейчас этот вопрос снят, — приводит слова губернатора РИА «Прима-Медиа».



Также губернантор Приморского края добавил, что в будущем сезоне перед хоккеистами будет поставлена задача войти в элиту российского хоккея.

«Адмирал» уже остался в КХЛ. Рейтинг клубов – филькина грамота? Теперь лигу может ждать большой скандал. Во всём виновата поспешность клуба из Владивостока.