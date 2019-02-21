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«Бостон» одержал седьмую победу подряд, по буллитам обыграв «Вегас»

«Бостон» одержал седьмую победу подряд, по буллитам обыграв «Вегас»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вегас Голден Найтс» дома уступил «Бостон Брюинз» — 2:3 Б.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ сезона-2018/19

Счёт в матче был открыт на 12-й минуте первого периода, отличился нападающий гостей Джейк Дебраск. «Вегасу» усилиями Райлли Смита удалось отыграться ещё до окончания стартового отрезка. Второй период выдался безголевым, а в самом начале заключительной трети команды обменялись заброшенными шайбами. Брэд Маршан вывел «Бостон» вперёд, спустя 27 секунд Нейт Шмидт вновь восстановил равновесие. Исход матча решился в серии буллитов, где решающую попытку реализовал Дэвид Бэйкс.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 февраля 2019, четверг. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
2 : 3
1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 – Дебраск (Крейчи, Кульман) – 11:17 (5x5), 1:1 – Смит (Икин, Меррилл) – 18:24 (5x5), 1:2 – Маршан (Хайнен, Макэвой) – 41:09 (5x5), 2:2 – Шмидт (Смит, Маршессо) – 41:36 (5x5), 2:3 – Бэкес – 65:00 ( ПБ)

Подопечные Брюса Кэссиди смогли продлить победную серию до семи матчей.

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