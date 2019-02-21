«Бостон» одержал седьмую победу подряд, по буллитам обыграв «Вегас»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вегас Голден Найтс» дома уступил «Бостон Брюинз» — 2:3 Б.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ сезона-2018/19

Счёт в матче был открыт на 12-й минуте первого периода, отличился нападающий гостей Джейк Дебраск. «Вегасу» усилиями Райлли Смита удалось отыграться ещё до окончания стартового отрезка. Второй период выдался безголевым, а в самом начале заключительной трети команды обменялись заброшенными шайбами. Брэд Маршан вывел «Бостон» вперёд, спустя 27 секунд Нейт Шмидт вновь восстановил равновесие. Исход матча решился в серии буллитов, где решающую попытку реализовал Дэвид Бэйкс.

Подопечные Брюса Кэссиди смогли продлить победную серию до семи матчей.