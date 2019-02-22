Кучеров стал 4-м российским игроком, набравшим 100 очков в двух сезонах подряд

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома в серии буллитов обыграл «Баффало Сэйбрз» — 2:1.

В середине матча заброшенной шайбой отметился лидер бомбардирской гонки Никита Кучеров восстановил равновесие. Он забил 30-й гол в сезоне, первым набрав 100 очков в лиге.

Кучеров стал четвёртым российским хоккеистом, набравшим 100 очков в двух и более сезонах подряд — в регулярном чемпионате-2017/18 он забил 39 голов и сделал 61 результативную передачу. Аналогичного достижения добивались капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (сезоны-2007/08, 2008/09 и 2009/10), нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (2007/08, 2008/09) и Павел Буре (1992/93, 1993/94).