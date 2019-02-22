Последний матч сезона «Северсталь» проводит при аншлаге

«Северсталь» принимает «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



Череповецкой команде удалось собрать полный зал на заключительной игре нынешнего сезона — за встречей с трибун арены наблюдают 5583 зрителя. После двух периодов хозяева обыгрывают соперника со счётом 2:0. Автором первого результативного броска стал нападающий Богдан Якимов, отличившийся на 6-й минуте. В концовке второго периода шайбу забросил Герман Грачёв.



Команда Андрея Разина занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции, череповецкий клуб лишился шансов на попадание в плей-офф. Красно-белые располагаются на шестом месте, команда Игоря Уланова попала в плей-офф, но её соперник по первому раунду пока неизвестен.