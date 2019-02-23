Николсон: «Эдмонтон» разочарован решением НХЛ о дисквалификации Макдэвида

Управляющий директор «Эдмонтон Ойлерз» Боб Николсон прокомментировал решение НХЛ о дисквалификации капитана «нефтяников» Коннора Макдэвида на две игры.



Канадец был дисквалифицирован за удар защитника «Нью-Йорк Айлендерс» Ника Ледди в голову. По условиям коллективного трудового соглашения Макдэвид потеряет немногим больше $ 134 тыс.



«Мы разочарованы решением НХЛ. Это первое подобное нарушение со стороны Коннора. Все знают, что Макдэвид — опытный хоккеист. Он чётко объяснил, что произошло до того, как случилось столкновение с Ледди. Сначала Коннор попал в грудь соперника и только потом зацепил голову, но попадание было незначительным», — приводит слова Николсона NBC Sports.

Видео эпизода можно посмотреть на канале Sporstnet в YouTube.

В нынешнем сезоне 22-летний Макдэвид провёл 58 матчей в регулярном чемпионате. На его счету 32 заброшенные шайбы и 53 результативные передачи при показателе полезности «-2» и 18 минутах штрафного времени.