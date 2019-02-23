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Радулов пропустит матч с «Каролиной» из-за болезни

Радулов пропустит матч с «Каролиной» из-за болезни
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов не поможет команде в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз». Игра состоится завтра, 24 февраля, начало встречи — в 01:00 мск.

Как сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Шон Шапиро, российский форвард заболел и именно по этой причине пропустит встречу с «ураганами».

В нынешнем сезоне 32-летний Радулов провёл 50 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. На его счету 16 заброшенных шайб и 31 результативная передача. Кроме того, россиянин заработал показатель полезности «+11» и 42 штрафные минуты.

«Звёзды» занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 65 очков в 60 играх.

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