Итоги дня НХЛ для россиян: серия Овечкина, новое достижение Бобровского

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. В 11 матчах приняли участие 18 представителей России.
Капитан «Вашингтона Кэпиталз» Александр Овечкин продлил результативную серию. Россиянин забил гол в игре с «Баффало Сэйбрз» (2:5). Нападающий отметился заброшенной шайбой в пятом матче подряд. На счету Овечкина шесть шайб в последних пяти играх. Вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский оформил второй шат-аут подряд. Голкипер вышел в лидеры по количеству сухих матчей (17 игр) за последние три сезона, превзойдя результат Андрея Василевского из «Тампа-Бэй Лайтнинг» (16 шат-аутов).
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Бобровский
|«Коламбус»
|26 из 26
|100,0
|4:0
|Георгиев
|«Рейнджерс»
|19 из 21
|90,5
|5:2
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|1+0
|+1
|0
|8
|5
|0
|-
|22,20
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+1
|+2
|0
|3
|0
|0
|47%
|20,02
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0+2
|0
|0
|2
|0
|0
|-
|11,52
|Наместников (н)
|«Рейнджерс»
|0+1
|+2
|0
|3
|3
|2
|100%
|20,14
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|0
|0
|2
|2
|0
|43%
|13,34
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|0
|0
|2
|1
|1
|-
|21,21
|Свечников (н)
|«Каролина»
|0+0
|0
|0
|2
|0
|1
|-
|13,50
|Ничушкин (н)
|«Даллас»
|0+0
|0
|0
|0
|1
|0
|-
|07,42
|Ковальчук (н)
|«Лос-Анджелес»
|0+0
|0
|0
|1
|3
|0
|-
|13,25
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0+1
|+1
|0
|2
|1
|0
|-
|15,49
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|0+1
|+1
|0
|2
|0
|0
|-
|18,01
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|1+0
|+1
|2
|6
|2
|2
|33%
|17,17
|Голдобин (н)
|«Ванкувер»
|0+0
|-1
|0
|3
|1
|1
|-
|19,58
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0+0
|-1
|0
|0
|0
|2
|-
|20,35
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|1+1
|+2
|2
|1
|4
|0
|-
|19,42
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+0
|-2
|0
|2
|4
|2
|-
|24,37