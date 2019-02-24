Итоги дня НХЛ для россиян: серия Овечкина, новое достижение Бобровского

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. В 11 матчах приняли участие 18 представителей России.

Капитан «Вашингтона Кэпиталз» Александр Овечкин продлил результативную серию. Россиянин забил гол в игре с «Баффало Сэйбрз» (2:5). Нападающий отметился заброшенной шайбой в пятом матче подряд. На счету Овечкина шесть шайб в последних пяти играх. Вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский оформил второй шат-аут подряд. Голкипер вышел в лидеры по количеству сухих матчей (17 игр) за последние три сезона, превзойдя результат Андрея Василевского из «Тампа-Бэй Лайтнинг» (16 шат-аутов).

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Бобровский «Коламбус» 26 из 26 100,0 4:0 Георгиев «Рейнджерс» 19 из 21 90,5 5:2