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Итоги дня НХЛ для россиян: серия Овечкина, новое достижение Бобровского

Итоги дня НХЛ для россиян: серия Овечкина, новое достижение Бобровского
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. В 11 матчах приняли участие 18 представителей России.

Капитан «Вашингтона Кэпиталз» Александр Овечкин продлил результативную серию. Россиянин забил гол в игре с «Баффало Сэйбрз» (2:5). Нападающий отметился заброшенной шайбой в пятом матче подряд. На счету Овечкина шесть шайб в последних пяти играх. Вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский оформил второй шат-аут подряд. Голкипер вышел в лидеры по количеству сухих матчей (17 игр) за последние три сезона, превзойдя результат Андрея Василевского из «Тампа-Бэй Лайтнинг» (16 шат-аутов).

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Бобровский«Коламбус»26 из 26100,04:0
Георгиев«Рейнджерс»19 из 2190,55:2
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Овечкин (н)«Вашингтон»1+0+10850-22,20
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+1+2030047%20,02
Бучневич (н)«Рейнджерс»0+200200-11,52
Наместников (н)«Рейнджерс»0+1+20332100%20,14
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+00022043%13,34
Тарасенко (н)«Сент-Луис»0+000211-21,21
Свечников (н)«Каролина»0+000201-13,50
Ничушкин (н)«Даллас»0+000010-07,42
Ковальчук (н)«Лос-Анджелес»0+000130-13,25
Дадонов (н)«Флорида»0+1+10210-15,49
Панарин (н)«Коламбус»0+1+10200-18,01
Малкин (н)«Питтсбург»1+0+1262233%17,17
Голдобин (н)«Ванкувер»0+0-10311-19,58
Зайцев (з)«Торонто»0+0-10002-20,35
Задоров (з)«Колорадо»1+1+22140-19,42
Проворов (з)«Филадельфия»0+0-20242-24,37
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