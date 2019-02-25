«Анахайм» обменял Монтура в «Баффало»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» обменял защитника Брэндона Монтура в «Баффало Сэйбрз», информирует официальный сайт НХЛ.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

В обратном направлении проследует канадский защитник «Баффало» Брендан Гуле. В нынешнем сезоне 21-летний хоккеист провёл 2 матча в регулярном чемпионате НХЛ и не отметился результативными действиями. Кроме того, «Анахайм» получат драфт-пик первого раунда драфта-2019.

В нынешнем сезоне 24-летний Монтур провёл 62 матча в регулярном чемпионате НХЛ. На его счету 5 заброшенных шайб и 20 результативных передач при показателе полезности «-16» и 40 минутах штрафного времени. Он выступал за «Анахайм» с сезона-2016/17.