«Филадельфия» обменяла Симмондса в «Нэшвилл»

Клубы Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» и «Нэшвилл Предаторз» совершили обмен, информирует сайт CapFriendly. Состав «хищников» пополнил опытный нападающий Уэйн Симмондс. Взамен «лётчики» получили форварда Райана Хартмана, а также условный выбор в четвёртом раунде на драфте-2020, который может стать пиком в третьем раунде, если «Предаторс» пройдут один раунд в плей-офф.



30-летний Симмондс считался одним из главных действующих лиц дедлайна. В 62 матчах сезона форвард набрал 27 (16+11) баллов при показателе полезности "-20" и 90 минутах штрафа.



24-летний Хартман в 64 играх сезона заработал 20 (10+10 очков).



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