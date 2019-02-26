Шайбы Тавареса и Мэттьюса — в видеообзоре второй подряд победы «Торонто»

«Торонто Мэйпл Лифс» победил «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто и закончилась со счётом 5:3 (0:1, 4:1, 1:1). Это поражение стало для «Сэйбрз» пятым в последних шести матчах. В свою очередь подопечные Майка Бэбкока одержали вторую победу подряд

По два балла в составе «Мэйпл Лифс» набрали Каспери Капанен (1+1) и Фредерик Готье (1+1). Также заброшенными шайбами отметились Джон Таварес, Остон Мэттьюс и Тайлер Эннис. Дубль оформил капитан «Баффало» Джек Айкел.

Видеообзор самых ярких моментов матча доступен на «Чемпионате».

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провёл на льду 20 минут 31 секунду, заблокировал пять бросков и закончил матч с показателем полезности «+1».