Житник: в истории с «Коламбусом», Бобровским и Панариным победивших нет

Олимпийский чемпион Алексей Житник прокомментировал решение «Коламбус Блю Джекетс» сохранить в команде вратаря Сергея Бобровского и нападающего Артемия Панарина.

«В последние недели рынок по Панарину довольно активно раскачивался. Здесь и слухи в прессе, и довольно жёсткие публичные высказывания главного тренера, и смена агента. Скорее всего, „Коламбус“ внимательно смотрел за ситуацией и был не против на правильных условиях осуществить сделку. Можно предположить, что высокой цены за российских игроков никто на рынке не дал. Теперь оба, видимо, покинут клуб летом в статусе неограниченно свободных агентов.

Во всей этой истории победивших нет. «Коламбус» проиграет, просто так потеряв двух ведущих хоккеистов. Да и Панарину с Бобровским все эти слухи и трения не в плюс, сезон идёт напряжённо. Впрочем, главную оценку даст плей-офф», — цитирует Житника Russia-Hockey.