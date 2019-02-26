Матс Цуккарелло сломал руку и пропустит месяц

Нападающий «Даллас Старз» Матс Цуккарелло сломал руку и перенесёт операцию, информирует официальный «твиттер» команды. Норвежец будет вынужден пропустить четыре недели. Хоккеист получил повреждение во встрече с «Чикаго Блэкхоукс», проводя первый матч за новую команду.



В концовке второго периода форвард получил травму, блокируя бросок Коннора Мёрфи. До получения повреждения игрок успел отметиться голом и результативной передачей.



Цуккарелло был обменян в «Даллас Старз» из «Нью-Йорк Рейнджерс». Взамен «Рейнджерс» получили право выбора во втором раунде драфта-2019, а также условный выбор в третьем раунде драфта-2020.



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19