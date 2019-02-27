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Пастрняк, получивший травму после ужина со спонсорами, пропустит ещё 2 недели

Пастрняк, получивший травму после ужина со спонсорами, пропустит ещё 2 недели
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк пропустит ещё две недели из-за травмы большого пальца левой руки.

Чешский форвард получил травму после ужина со спонсорами, который состоялся в середине февраля. Пастрняку потребовалась операция, он пропустил шесть матчей.

«Ему придётся носить гипс ещё две недели. Давид начал кататься. Потом ему наложат повязку, и вопрос будет заключаться только в том, насколько комфортно он себя чувствует. Никаких ограничений для Пастрняка не будет», — приводит слова генерального менеджера «медведей» Дона Суини официальный сайт НХЛ.

В этом сезоне 22-летний хоккеист провёл 56 матчей в регулярном чемпионате, забросил 31 шайбу и отдал 35 результативных передач при показателе полезности «+1» и 20 минутах штрафного времени.

Пастрняк пропустит две недели из-за травмы, он упал после ужина со спонсорами
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