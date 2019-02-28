Кучеров вышел на второе место в истории «Тампы» по очкам за сезон

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» в овертайме обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» – 4:3.

Тремя результативными передачами отметился лидер бомбардирской гонки Никита Кучеров. Теперь на его счету 104 балла — 30 голов и 74 передачи. Он вышел на второе место в истории «Тампы» по очкам за один регулярный чемпионат. Рекорд принадлежит Венсану Лекавалье (108 очков, сезон-2006/07). Третье место занимает Мартен Сан-Луи (102, 2006/07).

Посмотреть видео результативных действий Кучерова можно на официальном сайте лиги.

В сезоне-2017/18 российский форвард набрал 100 очков. Таким образом, на данный момент Никита занимает второе и четвёртое места в клубной истории.

«Тампа» уверенно возглавляет турнирную таблицу лиги, первой набрав 100 очков. Ближайший преследователь в лице «Калгари Флэймз» отстаёт на 11 баллов. В активе «молний» победная серия из девяти матчей.