Сборная Экстралиги играет с минским «Динамо» в разных комплектах формы, сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор. Хоккеисты «составной» команды играют в формах своих клубов — «Юности» и «Немана».



Напомним, в состав минчан вошёл тренер по физической подготовке Даниэль Корсо, который занял свой пост в ноябре 2018 года. В первом матче серии минский клуб проиграл сопернику со счётом 2:4. Корсо был приглашён в Минск по ходу сезона-2010/11. За «зубров» Даниэль сыграл 74 матча, забросил 20 шайб и отдал 21 результативную передачу.



«Динамо» Мн:



Карнаухов (Хмыз);

Лисовец — Хенкель, Хауден — Терещенко — Когалев;

Уиркош — Евенко, Китаров — Волков — Литвинов;

Бокун — Знахаренко, Парфеевец — Ковыршин — Пулккинен;

Корсо.