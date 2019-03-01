Джонс: наверное, Панарин делал что-то особенное в России, чего мы не знаем

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Сет Джонс прокомментировал игру Артемия Панарина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (4:3). Российский форвард набрал 2 (1+1) очка.

«Знаете, после матча я смотрю на Панарина и вижу, что он вообще не устал. Даже пота не видно. Наверное, он что-то там делал особенное в России, чего мы не знаем, прежде чем приехал сюда», — сказал Джонс.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Оливер Бьёркстранд, Артемий Панарин, Скотт Харрингтон и Сет Джонс. У «лётчиков» дубль оформил Трэвис Санхайм, ещё один гол на счету Якуба Ворачека.



Также на счету Панарина, показатель полезности «+2», 6 бросков в створ за 21.15 на льду (2.55 – в большинстве). Сергей Бобровский отразил 28 бросков из 31.