Панарин — 3-й незадрафтованный в НХЛ, набравший 70+ очков в 4 первых сезонах

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» дома в овертайме обыграл «Филадельфию Флайерз» — 4:3.

Российский нападающий «жакетов» Артемий Панарин отметился голом и результативной передачей. Теперь на его счету 71 (25+46) балл в текущем сезоне. Россиянин стал лишь третьим незадрафтованным хоккеистом в истории лиги, набравшим не менее 70 очков в каждом из первых четырёх сезонов в лиге. У Уэйна Гретцки 13 таких сезонов, у Петера Штястны — 10.

Панарин в каждом из четырёх сезонов забивал не менее 25 голов. Его лучший показатель — 31 шайба в сезоне-2016/17.

В прошедшей игре на счету Панарина также показатель полезности «+2», 6 бросков в створ за 21.15 на льду (2.55 – в большинстве).