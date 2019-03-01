Стал известен состав сборной России на стартовый матч Универсиады со Словакией

Стал известен состав мужской студенческой сборной России на первый матч в рамках Всемирной зимней Универсиады с командой Словакии. Начало встречи — в 15:30 мск.

Вратари: Никита Серебряков (Никита Богданов)

Вадим Кудако – Никита Камалов, Егор Морозов — Богдан Якимов — Игорь Руденков (К);

Андрей Чуркин — Михаил Тихонов (А), Максим Джиошвили — Данила Квартальнов — Иван Ларичев;

Павел Медведев — Александр Сорокин (А), Дмитрий Колготин — Александр Шаров;

Евгений Воронков — Иван Крылов, Владислав Мисников — Максим Мальцев — Вячеслав Шевченко.

В турнире примут участие 12 сборных. Все матчи пройдут на «Кристалл-Арене». На групповом этапе студенческая сборная России сыграет с командами Словакии, Японии, США, Венгрии и Чехии. По итогам группового турнира две лучшие команды из каждой группы выходят в полуфинал.



Группа A: Россия, Чехия, Словакия, Япония, США, Венгрия.

Группа B: Казахстан, Канада, Латвия, Швеция, Великобритания, Швейцария.