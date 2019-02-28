Расписание хоккейных матчей на зимней Универсиаде 2019 года в Красноярске

Со 2 по 12 марта в Красноярске пройдёт зимняя Универсиада. Предлагаем вашему вниманию полное расписание хоккейного турнира среди мужских сборных.
В турнире примут участие 12 сборных. Все матчи пройдут на «Кристалл-Арене». На групповом этапе студенческая сборная России сыграет с командами Словакии, Японии, США, Венгрии и Чехии. По итогам группового турнира лучшие две команды из каждой группы выходят в полуфинал.
Группа A: Россия, Чехия, Словакия, Япония, США, Венгрия.
Группа B: Казахстан, Канада, Латвия, Швеция, Великобритания, Швейцария.
Расписание хоккейных матчей на Универсиаде 2019 года
1 марта
05:00. Латвия — Швейцария (мск)
08:30. Венгрия — Япония
12:00. Чехия — США
14:30. Словакия — Россия
2 марта
04:30. Швейцария — Швеция
07:45. Канада — Великобритания
11:00. Латвия — Казахстан
3 марта
08:30. США — Венгрия
12:00. Чехия — Словакия
14:30. Россия — Япония
4 марта
08:30. Великобритания — Швейцария
12:00. Канада — Латвия
14:30. Казахстан — Швеция
5 марта
08:30. Чехия — Венгрия
12:00. Словакия — Япония
14:30. Россия — США
6 марта
08:30. Канада — Швейцария
12:00. Латвия — Швеция
14:30. Казахстан — Великобритания
7 марта
08:30. США — Словакия
12:00. Венгрия — Россия
14:30. Япония — Чехия
8 марта
05:00. Словакия — Венгрия
08:30. Великобритания — Латвия
12:00. Швеция — Канада
14:30. Швейцария — Казахстан
9 марта
05:00. Япония — США
08:30. Швеция — Великобритания
12:00. Казахстан — Канада
14:30. Россия — Чехия
11 марта
12:00. Первый полуфинал
14:30. Второй полуфинал
12 марта
07:00. Матч за 3-е место
11:00. Финал.
Женские сборные проведут медальные игры 11 марта.