Расписание хоккейных матчей на зимней Универсиаде 2019 года в Красноярске

Со 2 по 12 марта в Красноярске пройдёт зимняя Универсиада. Предлагаем вашему вниманию полное расписание хоккейного турнира среди мужских сборных.

В турнире примут участие 12 сборных. Все матчи пройдут на «Кристалл-Арене». На групповом этапе студенческая сборная России сыграет с командами Словакии, Японии, США, Венгрии и Чехии. По итогам группового турнира лучшие две команды из каждой группы выходят в полуфинал.

Группа A: Россия, Чехия, Словакия, Япония, США, Венгрия.

Группа B: Казахстан, Канада, Латвия, Швеция, Великобритания, Швейцария.

Расписание хоккейных матчей на Универсиаде 2019 года

1 марта

05:00. Латвия — Швейцария (мск)

08:30. Венгрия — Япония

12:00. Чехия — США

14:30. Словакия — Россия

2 марта

04:30. Швейцария — Швеция

07:45. Канада — Великобритания

11:00. Латвия — Казахстан

3 марта

08:30. США — Венгрия

12:00. Чехия — Словакия

14:30. Россия — Япония

4 марта

08:30. Великобритания — Швейцария

12:00. Канада — Латвия

14:30. Казахстан — Швеция

5 марта

08:30. Чехия — Венгрия

12:00. Словакия — Япония

14:30. Россия — США

6 марта

08:30. Канада — Швейцария

12:00. Латвия — Швеция

14:30. Казахстан — Великобритания

7 марта

08:30. США — Словакия

12:00. Венгрия — Россия

14:30. Япония — Чехия

8 марта

05:00. Словакия — Венгрия

08:30. Великобритания — Латвия

12:00. Швеция — Канада

14:30. Швейцария — Казахстан

9 марта

05:00. Япония — США

08:30. Швеция — Великобритания

12:00. Казахстан — Канада

14:30. Россия — Чехия

11 марта

12:00. Первый полуфинал

14:30. Второй полуфинал

12 марта

07:00. Матч за 3-е место

11:00. Финал.

Женские сборные проведут медальные игры 11 марта.