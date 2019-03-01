Басков: нельзя лишать «Динамо» Мн финансирования, клуб в КХЛ — толчок для хоккея

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков прокомментировал заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о прекращении финансирования клуба со стороны «Беларускалия».

«На сегодняшний день задолженностей нет, и если в ближайший месяц мы не увидим их денег, то тогда можно будет сказать об отсутствии финансирования. Любыми способами буду оговаривать, что нельзя закрывать нам финансирование. Это ударит по всему белорусскому хоккею. Клуб в КХЛ нужен, это толчок для хоккея, он зажигает глаза детям, он позволяет развиваться хоккеистам.

Что стоит на кону в играх со сборной Экстралиги? Может если что и стоит, то узнаем позже. Просто сейчас идёт борьба характеров. Мне приятно, что ребята приняли вызов. У нас многие играют на уколах. Тот же Пулккинен. Уиркош завтра не выйдет, скорее всего, он уже месяц сидит на уколах. У Лисовца и Хенкеля сильные ушибы», — передаёт слова Баскова корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.