Лукашенко — о «Динамо» Мн: выиграли — рассчитываем. Проиграли — 500 долларов

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил игрокам минского «Динамо» зарплатой в $ 500 в случае провальных игр. Об этом глава государства заявил на встрече с курсантами, слушателями и профессорско-преподавательским составом Военной академии.

«Мы миллионы долларов растратили на минское „Динамо“, и где они сейчас? „Беларуськалий“ прекратил их финансировать и правильно сделал — будут банкротами. За что платить? Выиграли — всё. Рассчитываем, отдаём. Проиграли — 500 долларов», — цитирует Лукашенко БелТА.

В этом сезоне минское «Динамо» снова не сумело пробиться в плей-офф. Подопечные Андрея Сидоренко заняли 10-е место в Западной конференции, отстав от кубковой восьмёрки больше, чем на 20 очков.