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Басков: минское «Динамо» не будет заниматься поиском россиян под паспорт

Басков: минское «Динамо» не будет заниматься поиском россиян под паспорт
Хоккей / КХЛ

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков рассказал о селекционной работе клуба.

«Я не знаком с Бабаевым, только разговаривал с ним пару раз по телефону. Агент – сложная профессия. Их интерес понятен – внедрить в команду своих клиентов. Не знаю, что повлияло на эти высказывания. Бережков работает в ФХБ. Мы плотно с ними работаем. Я подтверждаю, что он не занимается селекцией клуба, но мы тесно работаем, постоянно общаемся и советуемся.

Следующий сезон? Нам сначала нужно понимание о бюджете. Мы не говорим о том, что КХЛ – игра в бюджеты, но, чтобы знать, какого уровня приглашать легионеров, нам надо знать наши возможности. В конце марта, думаю, ситуация прояснится.

Россияне в «Динамо»? Целенаправленным поиском россиян под паспорт заниматься мы не будем, но если появятся интересные игроки, которые захотят стать белорусами, то тогда подумаем. Я хочу акцентировать внимание на молодых белорусах. Была идея, чтобы нашим фармом стал молодёжная сборная страны. Пока это только идея, но она рассматривается.

«На Теему у нас остаются права ещё на год. Пулккинену будет сделано квалификационное предложение. Дальше будем смотреть», — передаёт слова Баскова корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

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